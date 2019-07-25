Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor
Zakinthos Adası Yunanistan'ın en ünlü turizm destinasyonlarından biri. Fakat Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) bu doğa cennetinde hassas ekolojik denge ve turizme darbe vuracağını savunduğu bir tehlikeye dikkat çekiyor: Bölgede petrol arama ve sondaj faaliyetleri...
Kısa süre önce Yunan hükümetinin petrol şirketlerine bölgede 17 bin kilometre karelik bir alanda petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma izni vermesi endişeleri beraberinde getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor
Son Dakika Haberleri