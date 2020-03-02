Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı
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Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı.

02.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30
Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

EDİRNE'nin ilçesine bağlı beldesinde, 'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA

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