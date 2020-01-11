Yunak'ta "Çocuk ve Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı" Konferansı

11.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:14

Konya'nın Yunak ilçesinde "Çocuk ve Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından, Anadolu İmamhatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Selçuk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Hilmi Çetin, teknoloji bağımlılığının dünyada önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Bu sorunun önüne geçilmesinin önemine dikkati çeken Çetin, özellikle çocukların ve ergenlerin teknoloji bağımlılığına karşı çalışmaların yürütülmesinin gereğine işaret etti.

Teknoloji bağımlılığı ile insanların birbirlerine selam veremez hale geldiklerini ifade eden Çetin, teknolojinin, gerekli durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konferansa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Polat, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Öztaş, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA