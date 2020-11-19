Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi
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Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi

19.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:41

Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi Tokat'ta beşinci kattan düşerek yaralanan kedi, sahibi tarafından tedavisi için Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHayvan Hastanesi'ne getirildi.

Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi

SAMSUN - Tokat'ta beşinci kattan düşerek yaralanan kedi, sahibi tarafından tedavisi için Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHayvan Hastanesi'ne getirildi.

OMÜ Hayvan Hastanesi, Tokat'tan gelen ve beşinci kattan düşerek yaralanan "Mırra Can" adlı kediye umut oldu. Mırra Can'ın durumu hakkında bilgi veren Arş. Gör. Elif Bağatır, "Kedimiz beşinci kattan beton zemine düşmüş. Kalça kırığı mevcut. Göğsünde hava toplanması olduğu için hemen operasyona alamıyoruz. 3 gündür serum tedavileri ve istirahatle hastayı operasyona hazırlıyoruz. Yarın operasyon günü kalçasına müdahale edeceğiz" dedi.

"Daha iyi bir hizmet alabilmek için OMÜ'ye geldik"

Kedisinin sağlık durumu hakkında üzüntüsünü dile getiren ve Mırra Can'ı evlatlarından ayırmadığını söyleyen Hasan Akdağ ise, "Kedimiz terastan aşağıya düştü sonra arayıp bulduk kedimizi. Veterinere götürdük daha sonra kırıklarını öğrendik. Daha iyi bir hizmet alabilmek için OMÜ'ye geldik" diye konuştu.

Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi
Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi
Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi
Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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