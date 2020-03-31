Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi
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Şemsi Tebrizi, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri, korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

31.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri, korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye'de görülmesiyle tüm şehirlerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri de gönüllü olarak Hakkari ve ilçelerinde bulunan sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı. Okulunun robotik kodlama atölyesinde 3D yazıcılarla öğretmenler tarafından üretimi yapılan maskeler, sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

Öğretmen Samet İren, tamamen gönüllülük esasına dayanarak maske üretimi yapmaya başladıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına destek amaçlı 3 boyutlu yazıcılardan yüz siperliği maskesi çıkarmaya başladık. Daha önce üç boyutlu yazıcılarda çalışma yaptığım, Kaymakamımız Osman Doğramacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Canlı'dan gerekli izinleri alarak üretime başladık. Bu işe gönüllü olarak girdik ve şu ana kadar yaptığımız 75 tane yüz maskesini sağlık çalışanlarına teslim etmiş bulunmaktayız. 4 tane yazıcıyla ve daha fazla yüz maskesini üretip ihtiyaçları karşılamayı düşünüyoruz. Hakkari genelinde 700-750 yüz maskesi ihtiyacı olmasına rağmen biz günlük 15-20 tane çıkarabiliriz" dedi.

Gönüllülük esasıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirten İren, "Dediğim gibi tamamen gönüllülük işidir. Herhangi bir ücret talebimiz kesinlikle olmamıştır olmayacaktır. Tek hedefimiz sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtip, elimizden gelen desteği sağlamaktır. Onlar bizim için gece gündüz demeden hastanelerde kendilerini riske atıp çalışıyorlar. Biz de gönüllü olarak onlara elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Biliyorum Türkiye genelinde yapılan 'evde kal' çağrıları var, fakat biz yetkili mercilerden izin aldığımız için bu işi yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımız için bu işe girdik. Bizim de vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bizim için, sağlık çalışanları için ve en önemlisi de kendileri için evde kalsınlar" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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