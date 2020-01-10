Yüksekovalı kadınlar için seramik kursu açıldı
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Yüksekovalı kadınlar için seramik kursu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlara yönelik seramik kursu açıldı.

10.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:48
Yüksekovalı kadınlar için seramik kursu açıldı

'nin ilçesinde kadınlara yönelik seramik kursu açıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen kursu ziyaret eden İl Müdürü Ahmet , çalımalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirten Kızılkaya, işsizlikle mücadele kapsamında dezavantajlı kesimleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kursun 51 gün süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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