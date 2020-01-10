Yüksekovalı kadınlar için seramik kursu açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlara yönelik seramik kursu açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlara yönelik seramik kursu açıldı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen kursu ziyaret eden İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, çalımalar hakkında bilgi aldı.
Kadınların istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirten Kızılkaya, işsizlikle mücadele kapsamında dezavantajlı kesimleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Kursun 51 gün süreceği belirtildi.