Yüksekova Tso Seçimleri

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerini, iş adamı Abdurrahman Pınar'ın listesi kazandı.

Yüksekova TSO'nda meslek komitelerini temsilen meclis üyeliklerini belirlemek için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde, Abdurrahman Pınar'ı destekleyen beyaz liste ile mevcut başkan Salih Özdemir'in destekleyen mavi liste yarıştı.

Odaya kayıtlı 527 üyenin oy kullandığı seçimde, 8 meslek grubundan 5'inde Pınar'a destek veren liste seçimi kazanarak, meclis üyeliği sayısında çoğunluğu sağladı.

Pınar, seçimin ardından yaptığı açıklamada, rakibi Özdemir ve tüm üyelere teşekkür ederek, sonuçların ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüccar ve esnafın sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştireceklerini aktaran Pınar, şunları söyledi:

"Bugün oda seçimlerinin ilk etabını tamamladık. Güzel bir seçim oldu. Üyelerimizi kutluyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma günü yönetim kurulunu ve başkanını belirleyeceğiz. İnşallah ilçemiz için faydalı işlere imza atacağız."