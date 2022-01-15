Yüksekova'daki taşlı sopalı kavganın tarafları barıştı - Haberler
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Yüksekova'daki taşlı sopalı kavganın tarafları barıştı

Yüksekova'daki taşlı sopalı kavganın tarafları barıştı
AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Yüksekova ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavganın tarafları kaymakam ve kanaat önderlerinin çabası sonucu barıştırıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavganın tarafları kaymakam ve kanaat önderlerinin çabası sonucu barıştırıldı.

İlçede 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından tarafların barıştırılması için kanaat önderleri ailelerle görüştü.

Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yaptığı açıklamada, Yüksekova Kaymakamının nezaretinde taraftarları barıştırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dilediklerini ifade eden Zeydan, "Rabbim bir daha kaza bela yaşatmasın. İnşallah ilçemiz eski huzurlu güvenli güzel günlerine geri döner" diye konuştu.

Kanaat önderi İsmet Buldan da kavganın taraflarına, barıştıkları için teşekkür etti.

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri
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Yüksekova ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavganın tarafları kaymakam ve kanaat önderlerinin çabası sonucu barıştırıldı.

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