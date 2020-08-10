Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı(2) MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILARHakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül (27) törenle memleketlerine uğurlandı.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül (27) törenle memleketlerine uğurlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesi'nde yakıt ikmali için giden zırlı aracın kaza yapmasıyla şehit olan polis memurları Kısar ile Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Şehit Polis Memuru Adnan Kısar memleketi Antalya'ya, Osman Gül ise Kahramanmaşar'a uğurlandı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,



Kaynak: DHA