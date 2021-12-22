YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da yoğun tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde 2 gündür üst üste yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. İlçenin Esenyurt TOKİ evlerine çıkar yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerine 20 araç mahsur kaldı. Rampada mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, yoldan çıkmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Buz tutan yolda mahsur kalan araçların yardımına Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri yetişti.

Tipiye yakalandığını belirten Mahmut Turgut, "20 araç aşağıda mahsur kalmış ve çok sayıda da araç rampada mahsur kalmış. Bende çıkmadığım için aracımı aşağıda bıraktım. Çocuklarımla beraber geldik sonra yaya. Bende şimdi yaya olarak eve gidecem. Ama ilk olarak rampada mahsur kalan arkadaşlara yardım edecem" dedi.

Yüksekova'da taşımalı eğitime kar engeli

Yüksekova ilçesinde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca İlçemiz Çığlı ve Akkaya Köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ekipler gece gündüz karla mücadele ediyor

Öte yandan, Yüksekova'daki köy ve üs bölgelerinin yollarında özel idare ekipleri merkez mahallerin yollarında ise belediye ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürüyor.