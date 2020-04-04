Yüksekova'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye başlandı.
04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:42
Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye başlandı.
Yüksekova Kaymakamlığı bu kapsamda 1000 liralık nakdi yardımın, polis, jandarma, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.
Kaynak: AA