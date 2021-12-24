Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü - Haberler
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Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köy yolu, 3 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köy yolu, 3 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yol, ulaşıma yeniden açıldı.

Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köy yolunun 3 noktasına, bu sabah çığ düştü. Kar kümesi nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.


Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

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