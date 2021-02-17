Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
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Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı

17.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:54
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dün gece ve bugün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, ev, iş yeri ve ahırların çatılarını uçurdu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dün gece ve bugün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, ev, iş yeri ve ahırların çatılarını uçurdu. Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Abdulhamit Ceylan, 14 kişi yaşadıkları evin çatısının gece saatlerinde uçtuğunu ve büyük bir korku yaşadıklarını söyledi. 

Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Evlerin, iş yerlerinin ve ahırların çatılarına zarar veren fırtına, en büyük zararı ise ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesinde verdi.

Zeydan Mahallesi'nde 14 kişinin yaşadığı evin çatısı etkili olan fırtına nedeniyle uçunca aile, büyük korku yaşadı. Abdulhamit Ceylan, büyük bir gürültüyle çatının uçması nedeniyle komşularının evine sığındıklarını belirterek, "Sabah karşı şimşeklerile birlikte evimizin çatı uçtu. Bir anda evin başımıza yıkıldığını sandık. 14 kişilik aile korkuyla komşularımızın evine sığındık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Ancak evin duvarlarında ciddi çatlaklar meydana geldi" dedi.

İlçenin İnanlı Mahallesi'nde yaşayan Recip İren ise fırtınada çatıya çıktığı için ölümden döndüğünü söyledi. İnanlı, "Rüzgar çatıya zarar vermesin ve varsa bir sorun gidereyim diye sabah saatlerinde çatıya çıktım. Aşırı rüzgar nedeniyle çatı bin anda uçtu ve ben ölümden döndüm" diye konuştu. 


Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı
Yüksekova'da fırtınada çatıları uçak aile büyük korku yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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