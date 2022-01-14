Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı - Haberler
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Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde çığ düştü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde çığ düştü. Çığ altında kalan 3 kişi köylüler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde meydana geldi. Su hattındaki arızayı gidermek için giden İsmet Durna, Tekin Tarla ve Nihat Arslan isimli vatandaşların üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 3 kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kısa sürede çıkarıldı. Kar yığınlarının az olması büyük bir faciayı önlerken, çığ altında kalan 3 kişi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çığ altında kalan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Metin Tek-İHA)

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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