Yüksekova'da Bilim Fuarı Açıldı

Yüksekova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasından imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında bilim fuarı açıldı.

Bilimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaşıkçı, açılışta yaptığı konuşmada, çocuklara verdikleri önemi vurgulayarak, onların geleceğin emanetçileri olduğunu söyledi.

Kaşıkçı, "Çocuklarımızın bilimsel anlamda donanımlı olmalarını istiyoruz. Bu fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaşıkçı ve beraberindekiler, 11 projenin yer aldığı stantları gezdi, öğrenci ve öğretmenler katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verdi.