Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu
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Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu

14.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:53
Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Covid-19 aşılama çalışmalarına başlanırken, Yüksekova Devlet Hastanesi'nin başhekimi ve sağlık çalışanları aşı yaptırdı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Covid-19 aşılama çalışmalarına başlanırken, Yüksekova Devlet Hastanesi'nin başhekimi ve sağlık çalışanları aşı yaptırdı. 

Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde başlandı. Sağlık çalışanları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da 'Alo 182'den randevu alarak aşı olurken, Başhekim Uzm. Dr. Onur Tosun ve Hastane Müdürü Haydar Arslan da aşı yaptırdı. Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başhekim Tosun, "Dün akşam bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu sabah itibarıyla sağlık personeline öncülük etmek üzere aşılamalara başlandı. Bu mücadeleyi kazanmamızın en önemli kısmı aşı. En kısa zamanda vatandaşlarımızı, risk grubundaki vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kendi imkanlarıyla gelmesinler. Bununla ilgili duyurular da yapılacaktır. '182' üzerinden, e-Devlet, e-Nabız üzerinden randevu alacaklar. Biz de o dakikada bekliyor olacağız, aşılarını yapacağız. 10 aylık emeğimizin sonucunda her şey çok iyi olacaktır" dedi


Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu
Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu
Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu
Yüksekova'da başhekim ve sağlık çalışanları aşı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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