Yükseköğretimde yeni normal: 'Hyflex' eğitim

Pandemi ile dijitalleşen hayata bir kavram daha girdiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin Karasar'a "HyFlex" öğrenme, çevrim içi ve yüz yüze eğitim bileşenlerinin tek bir derste harmanlanması ve öğrencilere ne zaman ya da nasıl katılım sağlayacağı konusunda seçme şansı yani esneklik sunması...

Pandemi ile dijitalleşen hayata bir kavram daha girdiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin Karasar'a "HyFlex" öğrenme, çevrim içi ve yüz yüze eğitim bileşenlerinin tek bir derste harmanlanması ve öğrencilere ne zaman ya da nasıl katılım sağlayacağı konusunda seçme şansı yani esneklik sunması olarak tanımlıyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitim de zorunlu bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kaldı. Aniden hayatın merkezine yerleşen uzaktan eğitim, yeni öğrenme ve eğitim tekniklerini beraberinde getirdi. Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Üniversitelerin de bu duruma ayak uydurması şart. Üniversitelerin, akademik olarak kaliteden ödün vemeden bir konfor alanı yaratması, öğrencilerin de kendi konfor alanlarında zaman ve mekandan bağımsız olarak derslere ulaşabilmesi çok önemli. Karma, model geleceğin vazgeçilmez modellerinden biri olacak" diye konuştu.

"KARMA MODEL GELECEĞİN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Karma model insan kaynağı başta olmak üzere pek çok anlamda tasarruf sağlayacağını belirten Karasar, "Kampüsler işlevsiz kalacak, koordinasyon ve yönetim merkezi haline gelecek. 'HyFlex' eğitimin kaçınılmaz. Bu kavram, esnek öğrenme imkanları sunmak anlamına geliyor. Bu da üniversitelerin teknolojik altyapı da dahil olmak üzere bütün süreçlerini gözden geçirmelerini gerektiriyor" diye konuşan Karasar, idari ve akademik kadroların bu esnek ve teknoloji tabanlı yapıya ayak uyduracak şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemli" ifadelerini kullandı.

"AKADEMİSYENLERE DE YETKİNLİK ŞART"

Kriz yönetimi, acil durumlarla başa çıkabilme, yeniliklere uyum sağlayabilme, esneklik gibi 21. yüzyılın yetkinliklerini akademisyenlerimize kazandırmaya gayret ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Şahin Karasar, "Dolayısıyla, ihtiyaçların nasıl giderileceğinin de bir eğitim konusu olduğunu gördük. Maltepe Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Öğrenme ve Öğretme' öğretim üyelerimize, dijital ortamda öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleşeceğini ve bu anlamda ölçümleme, yani ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının da nasıl işleyeceği konusunda mentorlük etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"SINIFLAR STÜDYOYA DÖNÜŞTÜ"

Karasar, "Dersliklerin stüdyo ortamına dönüştü. Sinema kurgusu kalitesinde dersler çektik. Yaklaşık 15-20 dersliğimizi stüdyo ortamına dönüştürdük. Buralarda greenbox stüdyoları kurduk. Canlı derslerin yanı sıra 1000 civarında uzaktan eğitim dersi ürettik. Bu içeriklerin dünyanın sayılı üniversitelerinin de yaptığı gibi açık kaynak olarak üniversitenin web sitesinde yerini alacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı