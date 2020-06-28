Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı, TYT ve AYT'nin ardından yaklaşık 120 dakika süren Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla sona erdi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezli (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla sona erdi. 15.45'te başlayan YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi, 17.45 itibarıyla sona erdi.

SINAV SORULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra soruların tamamının kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

ADAYLARA SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

Öte yandan, sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.