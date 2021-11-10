'Yüksek ses ile konuşma' tartışmasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde yüksek sesle sohbet ettiği için uyardığı komşusu Arif Bereket'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra onun yakınları tarafından linç edilmek istenen Ayhan İster (58), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, 7 Kasım günü sabah saatlerinde ilçenin Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İster iddiaya göre, Bereket'e yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine Arif Bereket ile Ayhan İster arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alıp bakkala giden Ayhan İster, Bereket'e ateş açtı. Bereket kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören Bereket'in yakınları, Ayhan İster'e saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İster'i linç edilmekten polis kurtardı.

Ayhan İster, dün tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan İster, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.