Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

24.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:56
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi

Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan 'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.


YSK Başkanı Sadi Güven'in ve kontenjanından üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ile Danıştaydan seçilen Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla YSK Başkanlığında tören düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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