Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü
Kar yağan yerler Karla kaplanan yerler Ağaç üzerindeki kar ve yerdeki kar Keçi sürüsü Çobanın kucağındaki oğlak Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karla güzel görüntüler oluştu.
Kar yağan yerler
Karla kaplanan yerler
Ağaç üzerindeki kar ve yerdeki kar
Keçi sürüsü
Çobanın kucağındaki oğlak Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı
RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karla güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent İsmailoğlu