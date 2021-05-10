Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü
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Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü

Anadolu Ajansı / Bülent İsmailoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Kar yağan yerler Karla kaplanan yerler Ağaç üzerindeki kar ve yerdeki kar Keçi sürüsü Çobanın kucağındaki oğlak Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karla güzel görüntüler oluştu.

Kar yağan yerler

Karla kaplanan yerler

Ağaç üzerindeki kar ve yerdeki kar

Keçi sürüsü

Çobanın kucağındaki oğlak Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı

RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karla güzel görüntüler oluştu.

Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü
Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü
Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü
Yüksek rakımlı yaylalar mayısta yağan karla beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent İsmailoğlu

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