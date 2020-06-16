Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
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BBC

Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu

Yüksek libidosuyla neslinin tükenmesini önleyen ve 800'den fazla kaplumbağanın babası olduğu tahmin edilen Diego adlı 100 yaşındaki dev Galapagos kaplumbağası, üreme programına katıldığı ABD'den, doğduğu topraklara geri döndü.

16.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:30

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proano Andrade, Twitter'daki açıklamasında Diego'nun 14 erkek kaplumbağayla birlikte yerleşimin olmadığı Espanola'da doğaya salındığını duyurdu.

Andrade, "Espanola, nesillerini yok olmaktan kurtaran kaplumbağaları kucaklıyor" dedi.

50 YIL ÖNCE 2 ERKEK, 12 DİŞİ KAPLUMBAĞA YAŞIYORDU

Diego ve diğer kaplumbağaların üreme programına katıldıkları Santa Cruz Adası'ndan gelişlerinde adanın bitki örtüsüne zarar verebilecek tohumları taşıma olasılığına karşı bir süre karantinada tutuldukları belirtiliyor.

Boynunu ve bacakları çıkardığında uzunluğu 1,5 metreye ulaşan 80 kilo ağırlığındaki Diego, bilimsel bir araştırma için 20'nci yüzyılın ilk yarısında Galapagos'tan götürülmüştü.

50 yıl kadar önce Espanola'da Diogo'nun türünden sadece iki erkek ve 12 dişi kaplumbağa yaşıyordu.

Diego'nun yaşamını sürdüreceği adada bugün 1800 kadar kaplumbağa bulunuyor.

San Diego Hayvanat Bahçesi'nin web sitesindeki bilgilere göre hayvanat bahçesinin kurucusu Dr. Harry Wegeforth 1928-1933 yılları arasında Galapagos'a yaptığı ziyaretlerden birinde Diego'yu alıp San Diego'ya götürmüş.

Yüksek libidosuyla neslini kurtaran 100 yaşındaki Galapagos kaplumbağası Diego, emekliye ayrıldı

ÜREME PROGRAMINDA 2 BİN KAPLUMBAĞA DOĞDU

1976'da da Diego, kendi neslini kurtarması için San Diego hayvanat bahçesinden Espanola'ya geri getirilmişti.

Diego'nun daha sonra ne zaman yeniden ABD'ye götürüldüğü konusunda net bir bilgi yok.

Santa Cruz Adası'nda 1960'ta başlatılan üreme programında 2 bin kaplumbağa doğmuştu. Programın başarısında Diego'nun yüksek cinsel dürtüsünün nemli payı olduğu belirtiliyor. Galapagos Adaları, Ekvador'un 906 kilometre batısında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölge, eşsiz bitki ve doğal hayatı barındırıyor.

Bölgeye özgü türler arasında bulunan iguanalar ve kaplumbağalar, ünlü doğa bilimci Charles Darwin'in Evrim Teorisi'ni geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Turistler bu bölgedeki biyolojik çeşitliliği görmek için dünyanın birçok yerinden Galapagos'a seyahat ediyor.

Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
BBC

Dünya Manşet

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