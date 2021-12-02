Yüksek kesimler beyaza büründü
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Karla kaplı Sümbül Dağı ve çevresi Şehir merkezi Durankaya beldesi yol güzergahı Merga Bütan Kayak Merkezi Kayak merkezi yolunda yiyecek arayan Sibirya kurdu HAKKARİ - Hakkari'de dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Karla kaplı Sümbül Dağı ve çevresi
Şehir merkezi
Durankaya beldesi yol güzergahı
Merga Bütan Kayak Merkezi
Kayak merkezi yolunda yiyecek arayan Sibirya kurdu HAKKARİ - Hakkari'de dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluştu.