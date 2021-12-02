Yüksek kesimler beyaza büründü - Haberler
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Yüksek kesimler beyaza büründü

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Karla kaplı Sümbül Dağı ve çevresi Şehir merkezi Durankaya beldesi yol güzergahı Merga Bütan Kayak Merkezi Kayak merkezi yolunda yiyecek arayan Sibirya kurdu HAKKARİ - Hakkari'de dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Karla kaplı Sümbül Dağı ve çevresi

Şehir merkezi

Durankaya beldesi yol güzergahı

Merga Bütan Kayak Merkezi

Kayak merkezi yolunda yiyecek arayan Sibirya kurdu HAKKARİ - Hakkari'de dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluştu.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Yüksek kesimler beyaza büründü

Yüksek kesimler beyaza büründü

Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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