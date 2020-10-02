Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı

Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Yerköy-Akdağmadeni hattı arasında ray oturtmak için lokomotif ile ilk kez deneme sürüşü yapıldı.