Yüksek gerilim hattında çocukların tehlikeli oyunu

19.08.2019 16:34

Siirt'te bir mahallede park bulunmadığı için çocuklar, yüksek gerilim hattına taşıyan direğe astıkları ipte sallanıyor.

Afetevler Mahallesi'nde, park olmadığı için yüksek gerilim hattına taşıyan direkte çocukların oyun oynamasından endişe eden ebeveynler, mahalleye çocuk parkı yapılmasına ilişkin taleplerinin HDP'li Siirt Belediyesi'nce yerine getirilmemesine tepki gösterdi.

Mahallede oturan Ahmet Şen, çocuklarının tehlikeli oyunundan tedirgin olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın her zaman yanında olamıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığı zaman gözümüz arkada kalıyor. Mahalle sakinleri olarak imza topladık. Görevlendirme yapılan belediyeye teslim ettik ardından park yapımı programa alındı. Fakat seçimin ardından yönetim el değiştirdi. Yeni yönetim bize herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi. Çocuk parkı yapılmasını istiyoruz."

Esnaf Mahmut Birsen ise park olmadığı için çocukların tehlikeli ortamda oyun oynadığını dile getirerek, "Çocuklar mahallenin arka kısmında yüksek gerilim hattında oyun oynuyor. Buraya park yapmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklar tehlikenin farkında

10 yaşındaki Leyla Nas, parkları olmadığı için direğe astıkları ipte sallandıklarını belirterek, "Evimizin önünde sürekli arabalar geçtiği için orada da oynayamıyoruz. Oyun oynayacak yerimiz olmadığı için biz de burada oynuyoruz. Bu direğin tehlikeli olduğunu biliyoruz ama yine de gelip oynuyoruz." dedi.

13 yaşındaki Abdurrahim Nas da elektrik direğinde sallandıklarını belirterek, "Küçük kardeşimle beraber parkımız olmadığı için bu direkte sallanıyoruz. Ailelerimiz kızıyor ama başka oyun oynayacak yerimiz yok. Diğer mahallelerde park var ama burda yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA