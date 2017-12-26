Yüklü Bir Miras Kalan Yeşilçam Yıldızı Kenan Kalav, Oğlunu Tek Kalemde Sildi
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kenan Kalav, yüklü bir miras kaldıktan sonra kendisi gibi oyuncu oğlu Can Kurt Kalav ile olan bağlarını kopardı.
Babasının bıraktığı miras nedeniyle uzun süre annesi ve kız kardeşiyle dava için uğraşan ve davayı kazandıktan sonra lüks bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kenan Kalav'ın oyuncu oğlu Can Kurt Kalav ile olan bağlarını kopardığı ortaya çıktı.
BABASINI TAKİBİ BIRAKTI
Kendisi gibi oyuncu olan Can Kurt Kalav sosyal medya hesabında babasını takip etmeyi bırakırken, Kenan Kalav da oğlunu takip etmeyi bıraktı. İddialara göre; Kenan Kalav kazandığı mirastan sonra dünya turuna çıkıp lüks yaşamını sürdürüp oğlu Can'ı ihmal etmiş.
TAMAMEN HAYATINDAN SİLDİ
Oğlu Can Kurt Kalav, küçük yaştan beri zor zamanlarında hiç yanında olamayan babasını tamamen hayatından silmiş.
Kenan Kalav, oyunculuğu bıraktıktan sonra İstanbul ve Berselona'da restoran işletiyor.
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Bazı babalar var görüyorum ölene kadar çocuğunun arkasında Bazi babalar var çocuğundan daha üstün olma yarışında....Şimdi yesin paraları yaşlanınca oğlunun eline düşer..Dünya ya getirdiysen sonuna kadar sahip Çıkacaksın evladına...Babam sağolsun diyebilmeli bir evlat .Düşünce kaldıran dusmesin diye çabalayan hata yapınca affeden olmalı BABA....Herşeyden önce vicdanlı olmalı BABA .....Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İyi yapmış zaten bu soytarıdan baba da olmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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eeeee para olunca çoluk çocukta göze görünmüyoCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Eline geçen mirası çocuğuyla paylaşmayan yaratığa baba da denmez adam da denmez. İnşallah yine hapislere düşsün bu Kenan Kalav yıllar önce ispanya zindanlarında ağlıyodu biz de acımıştık. Yiyemeden ölsün boğazında kalsın inşallah...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Birinin mirasi baska birilerini niye mesgul etsinki.bu habermi simdi.miras helaldir.afiyet olsun.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Memlekette habermi kalmadi isinizi yapin bos seylerle ugrasmayi ugrastirmayi birakin artik.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ben hep diyorum para kötülüğün kaynağıdır.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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haber değil sanki brezilya dizisini antalıyorlar.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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akşam olsada gitsem eve la bugün zaman geçmiyoCevap Yaz 28 2 Yayından Kaldır
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MALBATROS NERDESİNCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır........: sizin gibi malları gördükçe Allah''a daha fazla şükrediyorum da ondan ''sustuklarıma say'' kardeşim. iyi ki bunlar gibi omurgasız değilim Allah''ım diye. .1 Yayından KaldırSUSTUKLARIMA SAY: ne o nokta gercekleri duymak alışkanlık yapmış sende albatrosu özledigine göre yazdıkları gerceklerlede yüzleşmişin demekki. :))2 Yayından Kaldır
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Çokta fifiCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır