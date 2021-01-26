Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
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Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada

26.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:41
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yük treni, çimento yüklü TIR'a çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yük treni, çimento yüklü TIR'a çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Pazarcık'tan Malatya yönüne giden yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 HA 766 plakalı çimento yüklü TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan TIR şoförü ve makinist, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


- Kahramanmaraş
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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