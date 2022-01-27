TEKİRDAĞ (İHA) - Yük treninin altında kalmaktan son anda kurtulan adam hastanelik oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişiye tren çarptı. Trenin altına girmekten ise son anda kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tren raylarında yürüyen 65 yaşındaki A.K, gelen yük treninin çarpması sonucu yere düştü. Trenin altına girmekten son anda kurtulan şahıs, başına aldığı darbe ile hastanelik oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Trenin makinisti uzaktan bir karartı gördüğünü ve treni durdurmak için hamle yaptığını belirtirken, olayı gören vatandaşlar ise küt diye bir ses duyduklarını, ardından yerde yatan adamı gördüklerini beyan etti.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.