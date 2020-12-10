Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
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Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı

10.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:02

Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı Raylarda yürüyen şahsa yük tren çarptı Çankırı'da raylarda yürürken yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı

Raylarda yürüyen şahsa yük tren çarptı

ÇANKIRI - Çankırı'da raylarda yürürken yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Deveciler mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iddiaya göre raylar üzerine yaya olarak yürürken treni fark etmedi. Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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