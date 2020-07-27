YSE Kavşağı'ndaki bayraklar yenilendi
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YSE Kavşağı'ndaki bayraklar yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi YSE kavşağında bulunan Türk Devletleri Bayrakları ile Türk Bayraklarını yeniledi.

YSE Kavşağı'ndaki bayraklar yenilendi
27.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:28

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi YSE kavşağında bulunan Türk Devletleri Bayrakları ile Türk Bayraklarını yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Mevsimsel koşullar ve dış etkenler nedeniyle yıpranan bayraklarda yapılan yenileme vatandaşlardan tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde mevsimsel koşullar ve dış etkenler nedeniyle yıpranan bayrakları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde YSE kavşağında bulunan Türk Devletleri Bayrakları ile Türk Bayraklarını yenilendi. Zabıta Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yenileme, vatandaşlardan da tam not aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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