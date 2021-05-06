Yozgat Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu
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Yozgat Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu

Yozgat Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu.

Yozgat Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevliler vatandaşlardan gelen istekleri, motorize ekibe bildiriyor.

Ekip üyeleri de vatandaşların market, ilaç gibi ihtiyaçlarını gideriyor ve adresine teslim ediyor.

Vatandaşlardan Osman Koç, kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığını söyledi.

Astım ilacının bittiğini belirten Koç, "112'yi aradım ilaçlarımı istedim. İlaçlarımı alınıp getirildi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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