Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı

AA, Ferhat Kayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Ç, Nurettin Ç, Erol Ç, Mustafa D, Çınar D. ve Yusuf D. tutuklandı. Zanlılardan Türkan Ç. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Kemal Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra sayı 8'e yükselmişti.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title