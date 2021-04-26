Gelingüllü Barajı flamingoların durağı oldu

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat'ta yüzlerce flamingo tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajını mesken tuttu.

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat'ta yüzlerce flamingo tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajını mesken tuttu.

Yozgat'ın Esenli köyünde bulunan ve bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı, son yıllarda göç eden flamingoların dinlenme alanı oldu.

İlkbaharla birlikte baraja gelen yüzlerce flamingo bir süre kaldıktan sonra yoluna devam ediyor.

Baraj kenarından flamingoları görüntüleyen vatandaşlardan Erdoğan Budak, "Bu güzel görüntüleri kaydetmeye çalıştım. Göçmen kuş olan flamingolar bir süre burada kaldıktan sonra yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul