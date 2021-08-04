Yozgat'ta yollar yenileniyor
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Yozgat'ta yollar yenileniyor

Yozgat'ta yollar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bozuk durumda olan yollar belediye tarafından yenileniyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bozuk durumda olan yollar belediye tarafından yenileniyor.

Boğazlıyan ilçesinde bozuk yollar belediye ekiplerince yenileniyor. Belediye Başkanı Gökhan Coşar konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçede genelinde yıllardır büyük sorun olan bozuk yolları, vatandaşların daha rahat ve güvenilir ulaşım imkanı sağlamak için yenilediklerini söyledi. Başkan Coşar, planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında belirlediğimiz noktalarda çalışmaları sürdürdüklerini söyleyerek, "Deforme olan ve altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdik. Durmadan daha ileri diyerek, çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi. - YOZGAT

Yozgat'ta yollar yenileniyor
Yozgat'ta yollar yenileniyor
Yozgat'ta yollar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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