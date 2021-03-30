Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi.

Yozgat Fatma Temel Turhan İlkokulu önündeki yolda düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma alay komutanı J.Kd.Alb. Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Bugün burada kırmızı çizgimizi çizdik yayalar kırmızı çizgimizdir' dedik. İçişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başlattığı ve tüm Türkiye'de aynı anda uygulanan yayalar kırmızı çizgimizdir projemiz hayat geçti. Zaten bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllardan itibaren öncelik yayanın öncelik hayatın sloganıyla 2018 yılında başlamıştı projelerimiz gençlerimize kırmızı düdük dağıtmıştık gençlerimizin özellikle okul çevresinde yaya geçitlerimiz belediyelerimizle ortaklaşa hepsi yenilenmişti şimdi de ışıksız yaya geçitlerinde öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla devam ediyoruz. Tabi amaç trafikte sıfır can kaybı bir sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. İç işleri bakanlığı tarafından başlatılan projenin 2023'e kadar strateji eylem planda açıklandı burada İlimiz genelinde ki tüm yaya geçitleri Belediyelerimiz tarafından boyandı. Burada asıl amaç boyamak değil insanımızın bu farkındalığı bu bilinci oluşturmak inşallah bu hafta içerisinde belediyemizle ortak trafik eğitim parkını da tekrar yenileceğiz çocuklarımıza eğitim vermek ve çocuklarımızın ailelerine ulaşmak önemli olan yayanın adım attığı an araçlarımızın artık durmayı bilmesi durmanın farklarına varması inşallah Yozgat'ımıza da bu eğitimi bu farkındalığı verebiliriz vermeye devam edeceğimizi düşünüyorum tekrar umarım Allah herkese kasasız belasız yolculuklar nasip eder sıfır can kaybı hedefi ile yürüyoruz" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:28:44. #1.14#
title