Yozgat'ta yalnız yaşayan kadınlara dolandırıcılık uyarısı
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Yozgat'ta yalnız yaşayan kadınlara dolandırıcılık uyarısı

01.02.2021 16:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:16
Yozgat'ta yalnız yaşayan kadınlara dolandırıcılık uyarısı

YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kırsalda yalnız yaşayan kadınları evde ziyaret ederek, dolandırıcılık ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kırsalda yalnız yaşayan kadınları evde ziyaret ederek, dolandırıcılık ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde yalnız yaşayan kadınları telefon dolandırıcılığı ve kış aylarında artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın jandarma personeli, hafta sonu yalnız yaşadığı belirlenen kadınları evlerinde ziyaret etti. Kadınlar, telefon dolandırıcılığı, kadına kaşı şiddet ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması da yüklenerek, broşürler dağıtıldı.

 


Yozgat'ta yalnız yaşayan kadınlara dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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