Yozgat'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Mustafa Ateş (32) idaresindeki 63 ZP 838 plakalı minibüs, Çakırhacılı köyü yolunda devrildi. Kazada, sürücü ve minibüste bulunan 10 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan