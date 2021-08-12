Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Kültür Sanat

- Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

- Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Kadışehri ilçesinde yaşayan S.A. isimli bir şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsı takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda S.A. gözaltına alınırken şahsın evinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 adet heykel, 1 adet sikke, 16 adet tarihi obje, 1 adet üzerinde yaprak fosili bulunan kaya parçası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Yozgat'ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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