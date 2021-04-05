Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta saatteki hızı 40 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta saatteki hızı 40 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde vatandaşların şiddetli rüzgarda yürümekte zorlandığı gözlenirken, yerdeki karton ve poşetleri etrafa savurdu.
Bilal Şahin Mahallesi'nde, rüzgarın bir bina önündeki ısı yalıtım malzemelerinin etrafa dağılması vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul