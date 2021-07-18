Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Şener Koç (50) idaresindeki 06 YB 3902 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Buruncuk köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Furkan (18) ve Eleysa Koç (8) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eleysa Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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