Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor
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Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini hissettiriyor.

Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor

YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini hissettiriyor.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Yozgat'ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini hissettirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Nisan ayında kar yağışının tadını çıkarmak isteyen Yozgatlılar, kendilerini sokağa attılar. Kar yağışının etkisiyle araçların üstleri beyaza büründü.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor
Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor
Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor
Yozgat'ta Nisan karı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR

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