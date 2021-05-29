Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı
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Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı, ilgi çekiyor.

Yozgat'ta kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı, ilgi çekiyor.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde yuva yapmak isteyen onlarca kırlangıç, sızan sularla çamur olan yamaçtan gagalarıyla kopardıkları parçaları alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Vatandaşlardan Mustafa Özyürek, bölgede her gün yürüyüş yaptığını ve kırlangıçları izlediğini söyledi.

Kuşların telaşlı şekilde gagalarıyla balçıkları alıp binaların köşelerine yuva yaptığını anlatan Özyürek, "Akşam saatinde güneşin düşmesiyle su parlıyor ve kuşlar da buraya gelip, gagalarına küçük küçük balçık alıp binaların köşelerine götürüp yuva yapıyor. Biz de hayranlıkla izliyoruz. Mükemmel bir sanat eseri." dedi.

Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı
Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı
Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı
Kırlangıç kuşlarının yuva yapma telaşı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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