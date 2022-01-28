Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı, Halit Yılmaz - Güncel
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Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DOĞANKENT, GİRESUN (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğankent- Sorgun yolunda meydana geldi. Sorgun yönüne gitmekte olan M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu U.E.'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Güncel

Doğankent, Otomobil, Kaza, Güncel, Haber

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