Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
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Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi

YOZGAT - Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yozgat Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak "Kuruluş 176" adlı uyuşturucu operasyonun düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalardan 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16, 22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR

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