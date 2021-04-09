Son dakika haber: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Son dakika haberleri: Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.