Dolu, ekili alanlara zarar verdi
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Dolu, ekili alanlara zarar verdi

Anadolu Ajansı / İsmet Öçal - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyüne düşen dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyüne düşen dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Çiçekli köyü muhtarı Raif Durun, AA muhabirine dolunun yaklaşık 15 dakika yağdığını söyledi.

Dursun, dolunun tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu ifade ederek, "Adeta buz yağdı. Dolu nohut, mercimek ve soğan ekili alanlara çok büyük zarar verdi. Durumu kaymakamlığımıza ve ilçe tarım müdürlüğümüze bildirdim. Köyümüzde hasar tespit çalışması yapılacak." dedi.

Dolu, ekili alanlara zarar verdi
Dolu, ekili alanlara zarar verdi
Dolu, ekili alanlara zarar verdi
Dolu, ekili alanlara zarar verdi
Dolu, ekili alanlara zarar verdi
Dolu, ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal

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