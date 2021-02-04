İstediği ilacı yazmayan doktoru saçından tutup yere savuran psikiyatri hastası: Sadece kafasına vurdum
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İstediği ilacı yazmayan doktoru saçından tutup yere savuran psikiyatri hastası: Sadece kafasına vurdum

04.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:02

Yozgat'ta 26 yaşındaki psikiyatri hastası, istediği ilacı yazmayan doktoru, saçından tutup yerlerde sürükledi. Darp sonucu doktorun ayak bileği kırılırken, saldırganın "Ben saçını tutmadım, sadece kafasına sol elimle vurdum. Kendisi yere düştü" dediği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan psikiyatrı hastası Emrah Ş. (26), dün Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle darbetti. Emrah Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürüklediği iddia edildi. Emrah Ş., odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Emrah Ş., tutuklanarak cezaevine konuldu. Sağ ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk ise ameliyatın ardından tedaviye alındı.

"YERE KENDİSİ DÜŞTÜ"

Öte yandan Emrah Ş.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yeni ilaç yazdırmak için doktora gittiğini söyleyen Emrah Ş.'nin, "Doktora 'bu ilacı 2-3 kez içtim bana fayda etmedi, beni daha kötü yaptı, bana yeni ilaç yaz' dedim. Doktor da bana yeni ilaç yazmayacağını söyledi. Ben de 'benim panik atağım var, bana başka ilaç yazın bunu istemiyorum' dedim. Doktor da kendisinin başka ilaç yazamayacağını, muayenemin bittiğini ve dışarı çıkmamı söyledi. Ben de doktorun masasına tekme attım, doktorun kafasına sol elimle vurdum. Ben doktorun saçını çekmedim, ayağına tekme atmadım, ayrıca tehdit ve hakarette bulunmadım. Doktor kendisi yere düştü benim müdahalem olmadı" dediği öğrenildi.

İstediği ilacı yazmayan doktoru saçından tutup yere savuran psikiyatri hastası: Sadece kafasına vurdum
İstediği ilacı yazmayan doktoru saçından tutup yere savuran psikiyatri hastası: Sadece kafasına vurdum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

Haber Yorumları (1)
WEYSEL: Eğer gerçekten psikiyatri hastası ise pişkin bir savunma sayılmaz çünkü yaptığı hareket onun için normal zaten. . . Pişkinleri TV de bol bol görüyoruz maalesef.
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