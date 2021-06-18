Yozgat'ta doğa çiçeklerle renklendi

Yozgat'ta son günlerde yağan yağmurlarla birlikte açan çiçekler doğayı renklendirdi.

Yozgat'ta son günlerde yağan yağmurlarla birlikte açan çiçekler doğayı renklendirdi.

Nohutlu Tepesi ve Spor Vadisi çevresi, yağışların ardından rengarenk çiçeklerle bezendi.

Gelincik ve papatya gibi çiçeklerle renklenen doğada, vatandaşlar da fotoğraf çektiriyor.

Vatandaşlardan Orhan Ekinci, kurak bir mevsim yaşayan Yozgat'ta, son günlerde yağan yağmurlar sayesinde doğanın yeşile büründüğünü belirterek, güzel manzarayı görünce fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul