Yozgat'ta bal mumu eritirken evinin çatısı yandı

YOZGAT'ta, bahçede bal mumu eritilen kazanın alev alması sonucu çıkan yangında 2 katlı evin çatısı kül oldu.

YOZGAT'ta, bahçede bal mumu eritilen kazanın alev alması sonucu çıkan yangında 2 katlı evin çatısı kül oldu.

Yangın saat 16.00 sıralarında Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nde, Bekir Çelik'e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Bekir Çelik'in, bahçede bal mumu erittiği kazandan sıçrayan kıvılcımlar çevredeki otları tutuşturdu. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evin çatısına sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla söndürüldü. Ancak evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu