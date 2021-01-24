Yozgat'ta av koruma ve kontrol ekipleri yaban hayvanlarını unutmuyor
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Yozgat'ta av koruma ve kontrol ekipleri yaban hayvanlarını unutmuyor

24.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:06
Yozgat'ta av koruma ve kontrol ekipleri yaban hayvanlarını unutmuyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, gittikleri görev alanlarında doğaya yem bırakarak yaban hayvanlarını unutmuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, gittikleri görev alanlarında doğaya yem bırakarak yaban hayvanlarını unutmuyor.

Yozgat'ta her gün göreve çıkan av koruma ve kontrol ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıyor.

Ekipler, araçlarına aldıkları, buğday, ekmek ve sakatatı karla kaplı alanlarda uygun yerlere bıraktı.

Yemleme çalışmasının sürdüğü, ekiplerin iki günde, Çayıralan ve Yozgat merkez de ormanlık alanlara 500 kilogram buğday, ekmek ve sakatat bıraktığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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