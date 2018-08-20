Yozgat'ta 500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

YOZGAT (AA) – İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Farkındalık Dernekleri'nin düzenlediği "Gurbetten Sılaya Bayramlık Yardımı" programı kapsamında Yozgat ve ilçelerinde 500 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Farkındalık Dernekleri Kurucu Genel Başkanı Emirhan Aydoğmuş, düzenlenen program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde 500 çocuğa bayramlık kıyafeti yardımında bulunduklarını söyledi.



Aydoğmuş, düzenlenen programın hayırsever vatandaşların destekleri ile gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir çocuğun gülümsemesini hiçbir maddi değerle kıyaslayamazsınız. Hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini yerlerine ulaştırabilmek için Milli Farkındalık Derneğimiz bu yardımları bedelsiz yerine ulaştırmak için hizmet etmeye devam edecek. Program boyunca desteklerini esirgemeyen İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal'a, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'a, Farkındalık Dernekleri Onursal Başkanı Ömer Aydoğmuş'a ve Yozgat'ın hayırsever avukat Satılmış Şahin'e teşekkür ediyorum."